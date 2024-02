Clemondo AB Aktie: Immer langsam!

Die Clemondo-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -12,84 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,828 SEK auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine geringere Abweichung von -0,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spiegeln eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung für Clemondo wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Anlegerstimmung. In den letzten Tagen dominierten jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Clemondo liegt bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für Clemondo damit eine neutrale Bewertung aus technischer Analyse, Sentiment und Anlegerstimmung.