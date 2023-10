Clemens Höges verlässt 'Spiegel'-Chefredaktion

HAMBURG (dpa-AFX) - An der Spitze des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" gibt es erneut eine Veränderung. Clemens Höges verlässt die Chefredaktion. Melanie Amann und Thorsten Dörting - bisher bereits Mitglieder der Führungsspitze - wurden zu Stellvertreterin beziehungsweise Stellvertreter von Chefredakteur Dirk Kurbjuweit berufen. Das teilte der Spiegel-Verlag am Montag in Hamburg mit. Zuvor hatte der Branchendienst "Medieninsider" über die Personalie berichtet. Erst im Mai war Kurbjuweit als Chefredakteur auf Steffen Klusmann gefolgt.

"Mit der Ernennung meiner Stellvertreterin und meines Stellvertreters ist die neue "Spiegel"-Chefredaktion nun komplett, ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Melanie Amann und Thorsten Dörting", wurde Kurbjuweit in der Mitteilung zitiert. "Gemeinsam werden wir den "Spiegel" auf Digital First umstellen und unser publizistisches Angebot erweitern und vertiefen", sagt Dirk Kurbjuweit. "Clemens Höges hat mehr als 30 Jahre in unterschiedlichen, sehr verantwortungsvollen Positionen für den "Spiegel" gearbeitet. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und wünschen ihm nur das Beste für seinen weiteren Weg."

Die Chefredaktion hat laut der Mitteilung ein neuer Editorial Desk eingeführt, das künftig als zentrale Steuerungs- und Planungsinstanz für alle Inhalte des "Spiegel" fungiert, und dafür acht Blattmacherinnen und Blattmacher berufen, darunter erstmals auch eine Expertin für Video und Audio: "Im Editorial Desk werden die Themenvorschläge aus den Ressorts zusammenlaufen und die Ressourcen für Recherche wie Produktion entsprechend verteilt. Sowohl Texte als auch Videos und Audioprodukte werden hier in Zukunft abgenommen."

Dazu Kurbjuweit: "Wir erwarten uns vom Editorial Desk eine gleichbleibend gute Versorgung unserer digitalen Angebote und unseres Hefts mit ausgezeichnetem Journalismus."/bok/DP/ngu