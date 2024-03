Clearway Energy Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Clearway Energy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 24,58 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 21,34 USD -13,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,14 USD weist mit einer Abweichung von -7,78 Prozent darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt Clearway Energy eine Rendite von 13,46 Prozent, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,32 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Clearway Energy mit 15,78 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um Clearway Energy hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clearway Energy-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,21 Punkten und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 hingegen liegt bei 70,3, was darauf hindeutet, dass Clearway Energy hier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Clearway Energy-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Analyseindikatoren.