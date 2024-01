Clearway Energy Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um herauszufinden, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Clearway Energy liegt der 7-Tage-RSI bei 73,42 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt und somit zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt für Clearway Energy beträgt 26,44 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs mit 26,69 USD in ähnlicher Höhe liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,72 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für Clearway Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung für Clearway Energy ist insgesamt "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Bewertung von 1 "Gut"- und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose von 40 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 49,87 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Clearway Energy eine Rendite von 13,46 Prozent, was jedoch 36,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Gesamtbewertung für Clearway Energy basierend auf den verschiedenen Analysen zeigt ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse zu einer positiveren Bewertung führt als der Branchenvergleich und die Analysteneinschätzung. Es ist wichtig, dass Anleger alle diese Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.