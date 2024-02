Clearwater Paper Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Clearwater Paper-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt und liegt derzeit um +3,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, befindet sich die Aktie jedoch um +4,83 Prozent über dem GD200, was ebenfalls zu einer Einordnung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clearwater Paper mit einem Wert von 6,8 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 77,5. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche hat die Clearwater Paper-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,64 Prozent gezeigt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 799,14 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -806,78 Prozent für Clearwater Paper führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

