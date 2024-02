Clearwater Paper Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Clearwater Paper-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,86 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 34,26 USD für den Schlusskurs der Clearwater Paper-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,84 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen eine ähnliche Bewertung auf.

Die Analysteneinschätzung zur Clearwater Paper-Aktie ist insgesamt als "Neutral" zu bewerten, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Das Kursziel der Analysten wird bei 38 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 12,29 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ist in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Clearwater Paper zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Clearwater Paper-Aktie aufgrund der niedrigen Dividendenrendite und der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.