Clearwater Paper Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die fundamentale Analyse von Clearwater Paper zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 6,8 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 77,5 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Clearwater Paper in den letzten 12 Monaten eine negative Rendite von -7,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um 799,14 Prozent gestiegen, was darauf hinweist, dass Clearwater Paper im Branchenvergleich um -806,78 Prozent unterperformt hat. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Clearwater Paper um 806,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass sich die Anlegerstimmung in den letzten Monaten verbessert hat. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem positiven Sentiment und Buzz führt. Basierend darauf erhält die Clearwater Paper-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Aktienkurs von Clearwater Paper bei 36 USD, was +3,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt der Kurs jedoch um +4,83 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.