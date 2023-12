Clearwater Paper Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index, auch als RSI abgekürzt, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Clearwater Paper liegt bei 51,83, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 48 für Clearwater Paper, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet. Auch hier wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien, neben den Analysen aus Bankhäusern, ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Clearwater Paper zeigt sich hierbei eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 0 Prozent, was 8273,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Clearwater Paper eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Clearwater Paper abgegeben, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Clearwater Paper-Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.