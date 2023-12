Clearwater Paper Aktie: Alles völlig egal!

Die Clearwater Paper-Aktie wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft, da von insgesamt 18 Analystenmeinungen 1 neutral war und keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Es gab keine Updates im letzten Monat, aber die Analysten erwarten ein Kursziel von 38 USD, was einer Erwartung von 4,91 Prozent entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,05 und zeigt, dass die Aktie im Vergleich zur Branche "Papier & Forstprodukte" deutlich unterbewertet ist. Der Relative Strength Index (RSI) der Clearwater Paper liegt bei 35,18, was auf eine neutrale Situation hinweist. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,22 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Insgesamt erhält die Clearwater Paper-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung, eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Ebene und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

