Clearwater Analytics gewinnt bei den Insurance Asset Risk Awards 2023 die Auszeichnung IFRS 9 Lösungsanbieter des Jahres (Solution Provider of the Year)

Boise, Idaho, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Investmentplattform von Clearwater ermöglicht Anlegern die Einhaltung von IFRS 9Clearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten-Investitionsbuchhaltungs-, Berichts- und Analyselösungen, gab heute bekannt, dass es den IFRS 9 Solution Provider of the Year für seine flexiblen Analyse- und Berichtsfunktionen gewonnen hat, die eine entscheidende Rolle dabei spielen, Finanzinstituten dabei zu helfen, ihre Investmentportfolio-Daten zu optimieren und bei der Implementierung von IFRS 9 erfolgreich zu sein.„Wir freuen uns über diese Anerkennung. Damit wissen die Finanzinstitute, dass Clearwater die nach IFRS 9 erforderlichen Klassifizierungs- und Bewertungsanforderungen problemlos erfüllen kann", sagte Gayatri Raman, President, Europe, Clearwater Analytics. „Wir erleben eine enorme Dynamik von unseren Kunden und neuen Käufern rund um unsere Technologieplattform und unseren Kundenservices. Clearwater trägt eine besondere Verantwortung dafür, Vorschriften zu antizipieren und zu verstehen und dafür zu sorgen, dass unsere Technologie und unsere Dienstleistungen robust und konform sind, was die Einführung von IFRS 9 für sie einfach macht."Das Team von Regulierungsexperten von Clearwater hilft Unternehmen dabei, ihren Plan für die Einhaltung von IFRS 9 zu entwickeln und umzusetzen. Die Lösung von Clearwater ist mit den Datenmanagement- und Berichtstools ausgestattet, die für die erfolgreiche Übernahme von IFRS 9 erforderlich sind, und bietet die Flexibilität, die einzigartigen Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe zu erfüllen.Insbesondere wendet Clearwater für jedes Konto die empfohlene Mess- und Klassifizierungskategorie an und aktualisiert diese bei Bedarf auf Kundenanweisung. Clearwater lädt die ECL-Wertberichtigungen und Wertberichtigungsstufen der Kunden hoch und verfolgt sie, so dass die ECL-Weitergaben automatisch erstellt werden können.Diese Auszeichnung ist die jüngste in einer Reihe zunehmender Branchenanerkennungen für Clearwater, zu denen unter anderem die Preise „Technologieanbieter des Jahres" (Technology Provider of the Year), „Beste Reg-Tech-Lösung" (Best Reg Tech Solution) und „Technologieunternehmen des Jahres" (Technology Firm of the Year) gehören. Diese Auszeichnungen unterstreichen den Wettbewerbsvorteil, die hohe Verbesserung der Datenqualität und die erheblichen Effizienzsteigerungen, die die Clearwater-Plattform ihren Kunden bietet.Die vollständige Checkliste von Clearwater zur Implementierung von IFRS 9 hilft Kunden bei der Einrichtung von Prozessen zur Einhaltung von IFRS 9 und kann hier (https://go.clearwateranalytics.com/rs/672-XRS-516/images/IFRS%209%20Implementation%20Checklist.pdf) abgerufen werden. Um mehr zu erfahren, sprechen Sie noch heute mit einem Clearwater-Experten (https://clearwateranalytics.com/talk-to-an-expert/).Informationen zu Clearwater AnalyticsClearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer mandantenfähigen Single-Instance-Architektur bietet Clearwater eine preisgekrönte Anlageportfolio-Planung, Performance-Berichterstattung, Datenaggregation, Abstimmung, Buchhaltung, Compliance, Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten zu tätigen, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen umfassen. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2014013/CLEARWATER_wins_IFRS_9_solution_provider_of_the_year_award.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clearwater-analytics-gewinnt-bei-den-insurance-asset-risk-awards-2023-die-auszeichnung-ifrs-9-losungsanbieter-des-jahres-solution-provider-of-the-year-301761977.htmlPressekontakt:Susan Ganeshan,Clearwater Marketingleiter +1 208-433-1200press@clearwateranalytics.comOriginal-Content von: Clearwater Analytics, LLC, übermittelt durch news aktuell