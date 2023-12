Clearwater Analytics Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Analyse von Clearwater Analytics zeigt gemischte Signale für die Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 40,48 und der RSI25 bei 60,88, was zu einer neutralen Bewertung führt. In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Clearwater Analytics-Aktie ein gutes Signal, da er 14,18 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen deutet auf ein neutrales Signal hin. Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Insgesamt erhält Clearwater Analytics eine gute Bewertung sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht.

