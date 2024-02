Clearwater Analytics Holdings Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Clearwater Analytics auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,47 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Clearwater Analytics weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz konnte bei Clearwater Analytics in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurden weder Zunahmen noch Abnahmen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 6 Analystenbewertungen für die Clearwater Analytics-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20,42 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 3,59 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für Clearwater Analytics ein Durchschnittsschlusskurs von 18,16 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,71 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,4 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Clearwater Analytics somit eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.