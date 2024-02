Clearwater Analytics Holdings Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die Clearwater Analytics-Aktie hat gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Laut langfristiger Meinung wird die Aktie als "Gut" eingestuft, wobei es insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht gibt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18,75 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -5,35 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 19,81 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

In einer technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Clearwater Analytics-Aktie bei 18,24 USD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 19,81 USD beträgt +8,61 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 19,45 USD, was einer Differenz von +1,85 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Clearwater Analytics ergibt die Analyse, dass weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI führt. Sowohl der RSI7 (39,37 Punkte) als auch der RSI25 (48,79) weisen darauf hin, dass die Aktie in diesem Bereich als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität für Clearwater Analytics. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.