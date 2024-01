Clearwater Analytics Holdings Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Anleger-Stimmung bei Clearwater Analytics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Clearwater Analytics-Aktie ebenfalls die Einschätzung "Gut" erhalten. Es liegen insgesamt 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 20,42 USD angesiedelt, was einer Performance von 2,91 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clearwater Analytics wird bei einem Niveau von 57,98 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,46 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Clearwater Analytics-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs um +11,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die Anleger-Stimmung, die Analysteneinschätzung, den Relative Strength-Index und die technische Analyse überwiegend positive Bewertungen.