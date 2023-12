Clearvue Technologies Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Clearvue-Aktie ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Insbesondere wurden positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Clearvue-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,28 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,485 AUD weicht also um +73,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,43 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,79 Prozent), was ebenfalls zu einer guten Bewertung der Clearvue-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clearvue-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 87,88 liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als schlecht bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt eine deutliche Veränderung der Stimmung hin zum Negativen in den letzten Wochen. Dies spiegelt sich auch in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wider. Zusammenfassend erhält Clearvue für diese Stufe daher eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung und gute charttechnische Bewertung, allerdings mit einer überkauften Situation und einem negativen Sentiment.