Clearvue Technologies Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Clearvue-Aktie bei 51. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 47,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clearvue.

In den letzten zwei Wochen wurde Clearvue von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clearvue-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,48 AUD weicht daher um +65,52 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +6,67 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Clearvue-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Clearvue in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält demnach insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der negativen Kommentare in den sozialen Medien.