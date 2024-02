Clearview Wealth Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Solutions":

Die technische Analyse der Clearview Wealth -Australia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,53 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,59 AUD weicht somit um +11,32 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,58 AUD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clearview Wealth -Australia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Clearview Wealth -Australia-Aktie in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum nicht signifikant verändert, weshalb insgesamt ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung bei Clearview Wealth -Australia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Clearview Wealth -Australia-Aktie liegt bei 46,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI und RSI25.