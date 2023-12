Clearview Wealth Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Stärke eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet und bewertet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI von Clearview Wealth -Australia beträgt 57,14, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 47,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Clearview Wealth -Australia haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Diese Veränderung basiert auf den Meinungen in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Clearview Wealth -Australia daher eine Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 0,51 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,565 AUD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +10,78 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,55 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, während in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Clearview Wealth -Australia.