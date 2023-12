Clearview Wealth Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Clearview Wealth -Australia bewerten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10 Punkten, was bedeutet, dass die Clearview Wealth -Australia-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 für 25 Tage zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clearview Wealth -Australia eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Darüber hinaus können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Clearview Wealth -Australia aufgegriffen, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufgewiesen hat und die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Daher wird Clearview Wealth -Australia insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clearview Wealth -Australia aktuell bei 0,52 AUD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,6 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von +15,38 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) erhält die Aktie ein "Gut"-Signal.

Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Zeiträume demnach "Gut".