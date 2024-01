Clearside Biomedical Aktie: Das ist beeindruckend!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Clearside Biomedical in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,11 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesamtdurchschnittsrendite der "Arzneimittel"-Branche in diesem Zeitraum beträgt 26,06 Prozent, worunter die Rendite von Clearside Biomedical mit 37,17 Prozent ebenfalls deutlich liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten schätzen die Clearside Biomedical insgesamt positiv ein, da von 2 Bewertungen insgesamt 2 positiv und 0 neutral sind. Für den vergangenen Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Clearside Biomedical liegt bei 4,5 USD, was einer potenziellen Wertsteigerung von 210,34 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Clearside Biomedical bei 1,04 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,45 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,99 USD, was einer positiven Differenz von +46,46 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Clearside Biomedical mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.