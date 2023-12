Clearpointeuro Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Heico":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Clearpoint Neuro liegt bei 21,6, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,96 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine Einschätzung von "Gut".

Bei der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Clearpoint Neuro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,78 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 6,94 USD ergibt sich eine Abweichung von +2,36 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,8 USD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+19,66 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben der Clearpoint Neuro-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für das Kursziel der Aktie liegt der Mittelwert bei 8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 15,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt auch die Aktie von Clearpoint Neuro in den Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien gerückt hat. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, aber insgesamt überwogen die positiven Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.