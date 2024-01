Clearfield Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Clearfield beträgt das aktuelle KGV 13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 46. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Clearfield damit Stand heute unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Clearfield mit einer Rendite von -68,91 Prozent mehr als 78 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,15 Prozent. Auch hier liegt Clearfield mit 68,76 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Clearfield-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,49 USD. Der letzte Schlusskurs (29,08 USD) weicht somit -20,31 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf kürzere Sicht betrachtet, liegt die Bewertung jedoch im "Gut"-Bereich, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt.

Unterm Strich erhält die Clearfield-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.