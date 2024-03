Clearfield Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie der Clearfield wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 63 USD, was einer Erwartung von 106,96 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 30,44 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Clearfield in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Gut".

Die Dividende von Clearfield liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (11569,62 %) als niedriger eingestuft werden kann. Die Differenz beträgt 11569,62 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Clearfield liegt bei 38,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 50 Prozent liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 78,07 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.