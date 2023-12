Clearfield Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Clearfield-Aktie schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Kommunikationsausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,48 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 11546,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Clearfield-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,66 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 29,35 USD weicht somit um -19,94 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (26,45 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+10,96 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Clearfield-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Clearfield insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine neuen Analysteneinschätzungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 102,4 USD für die Aktie ergibt ein Aufwärtspotenzial von 248,89 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clearfield bei 8,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,29 liegt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Unterbewertung der Aktie aus heutiger Sicht.