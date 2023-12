Clearfield Aktie: Ist es vollbracht?

Die Clearfield-Aktie schüttet im Vergleich zur Branche der Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clearfield bei 8,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 83 Prozent liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 46,29 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clearfield-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,66 USD. Der letzte Schlusskurs von 29,35 USD weicht um -19,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs (26,45 USD) über dem gleitenden Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (+10,96 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Clearfield-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clearfield-Aktie liegt bei 53,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".