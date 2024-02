Clearday Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Unternehmen Clearday verzeichnet aktuell eine Dividendenrendite von 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 91,45 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der Clearday-Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 67,96 führt zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clearday.

Das Sentiment und der Buzz rund um Clearday zeigen in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild als auch auf die Diskussionsstärke wird eine neutrale Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Clearday fällt hingegen positiv aus. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Markt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Clearday. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".