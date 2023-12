Clearday Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten zwei Wochen wurde Clearday von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet.

Die Dividendenrendite von Clearday beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,12 %. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Clearday aktuell bei 0,73 USD, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 1 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +36,99 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 0,83 USD angenommen, was für die Clearday-Aktie eine aktuelle Differenz von +20,48 Prozent und damit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit in der technischen Analyse die Einstufung "Gut" für Clearday.