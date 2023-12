Clearday Aktie: Enormes Potenzial ....

In den letzten Wochen gab es bei Clearday keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Clearday daher in Bezug auf die Stimmung ein neutrales Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Clearday erhält von der Redaktion daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Clearday aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -88,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Clearday von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clearday liegt bei 51,43, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 28,41 und deutet auf eine gute Einschätzung hin, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" bringt.