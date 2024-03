Clearday Aktie: Alles unter Kontrolle?

Bei einer technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Für die Clearday-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage ermittelt, welcher sich aktuell auf 0,73 USD beläuft. Der letzte Schlusskurs von 0,31 USD liegt somit deutlich unter diesem Wert, was einem Unterschied von -57,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, welcher sich auf 0,62 USD beläuft, während der letzte Schlusskurs wiederum darunter liegt (-50 Prozent). Somit erhält die Clearday-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich ein positiveres Bild. In den letzten zwei Wochen wurde Clearday von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen der letzten Wochen deutet ebenfalls auf überwiegend positive Themen rund um die Aktie hin. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Clearday wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Clearday auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Clearday weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 64,36), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clearday-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.