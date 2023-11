Clearday Aktie: Abwarten

Die Clearday-Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beläuft sich auf 0,71 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,88 USD, was einem Unterschied von +23,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,79 USD wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um +11,39 Prozent darüber liegt. Insgesamt erhält Clearday also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Clearday wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung der Kursdynamik herangezogen. Der Clearday-RSI beträgt 23,81, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,92, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich für den RSI ein Gesamtrating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde kürzlich über Clearday diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.