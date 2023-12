Clearcure Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Clear Secure-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 33,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Clear Secure-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Clear Secure neutral diskutiert, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger auf sich zogen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 6 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten, von denen 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 50,94 Prozent steigen. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält die Clear Secure-Aktie somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.