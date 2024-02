Clearcure Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten zwölf Monaten hat Clear Secure insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose von 33,75 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 65,44 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 20,4 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clear Secure liegt derzeit bei 21,51 USD. Da der Aktienkurs jedoch bei 20,4 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -5,16 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 20,89 USD, was einer Differenz von -2,35 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den vergangenen Tagen. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut", basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Clear Secure in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.