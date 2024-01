Clearbridge Health Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Discovery":

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Clearbridge Health-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment wurde an 11 Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen herrschte eine neutrale Stimmung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer wird Clearbridge Health insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig zur Bewertung verwendet wird. Bei der Bewertung von Clearbridge Health wurde festgestellt, dass der 7-Tage-RSI der Aktie bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Clearbridge Health wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum merkliche Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der Durchschnitt beträgt 0,02 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 SGD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, wodurch die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Insgesamt ergibt sich für Clearbridge Health auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.