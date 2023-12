Clearbridge Health Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Clearbridge Health-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,17 % als schlecht eingestuft wird. Auch das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine neutrale bis schlechte Bewertung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clearbridge Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt hingegen zu einem guten Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 111,47 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als teuer eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Ergebnisse, was zu einer neutralen bis schlechten Gesamtbewertung der Clearbridge Health-Aktie führt.