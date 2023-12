Clearbridge Health Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Clearbridge Health im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -57,89 Prozent erzielt hat, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,06 Prozent, wobei Clearbridge Health mit 43,84 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clearbridge Health-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,02 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,018 SGD liegt, was einen Unterschied von -10 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 0,01 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +80 Prozent. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Clearbridge Health-Aktie anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Clearbridge Health zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Es wurde weniger über Clearbridge Health diskutiert als gewöhnlich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Clearbridge Health besonders positiv diskutiert, wodurch die Aktie neun Tage lang eine positive Einschätzung erhielt. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und größtenteils wurden fünf Tage lang neutrale Themen diskutiert. Auch aktuell zeigen die Anleger vor allem an positiven Themen Interesse, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Clearbridge Health auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.