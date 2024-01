Clearbridge Health Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Fakten, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Clearbridge Health zeigt sich in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein positives Signal hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält Clearbridge Health eine positive Bewertung.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Clearbridge Health im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,89 Prozent erzielt, was 50,7 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,32 Prozent, wobei Clearbridge Health 47,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clearbridge Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 SGD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Clearbridge Health liegt bei 50, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,89, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.