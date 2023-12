Clearbridge Health Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Aktienkurs von Clearbridge Health hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor als weniger erfolgreich erwiesen. Mit einer Rendite von -57,89 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,06 Prozent verzeichnete, liegt Clearbridge Health mit einer Rendite von 43,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Clearbridge Health liegt bei 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 der Aktie liegt bei 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clearbridge Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 SGD deutlich darunter liegt (Unterschied -20 Prozent). Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt beträgt hier 0,01 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+60 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung, und insgesamt wird sie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Clearbridge Health eingestellt waren. Positive Diskussionen dominierten, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Clearbridge Health eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Clearbridge Health-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Clearbridge Health jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Clearbridge Health-Analyse.

Clearbridge Health: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...