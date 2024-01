Clearbridge Health Aktie: Alles völlig egal!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Clearbridge Health diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, was auf eine überwiegend positive Stimmung hinweist, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Clearbridge Health-Aktie bei 0,02 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 SGD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,01 SGD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz weisen darauf hin, dass Clearbridge Health eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Clearbridge Health-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,89 Prozent erzielt, was 49,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,07 Prozent, wobei Clearbridge Health aktuell 46,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.