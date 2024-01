Clearbridge Health Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Clearbridge Health im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -57,89 Prozent erzielt hat, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite von Clearbridge Health in den letzten 12 Monaten mit -10,89 Prozent um 47 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Clearbridge Health interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clearbridge Health-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,11) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Clearbridge Health basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clearbridge Health-Aktie bei 0,02 SGD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,016 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,01 SGD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +60 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".