Clear Sky Lithium-Aktie: In Angriffslaune!

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

Lithium gibt es auf unserer schönen Erde in rauen Mengen. Problematisch ist allerdings, das Metall auch aus der Erde zu extrahieren. Clear Sky Lithium forscht hier an neuen Ansätzen und konnte damit kürzlich die Börsianer schwer begeistern. Im September startete die Clear Sky Lithium-Aktie eine Rallye, welche die Kurse in der Spitze um 80 Prozent in die Höhe beförderte. Darauf… Hier weiterlesen