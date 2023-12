Clear Channel Outdoor Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Analysten schätzen die Aktie von Clear Channel Outdoor langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Derzeit liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Clear Channel Outdoor vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 2,5 USD, was einem Anstieg um 33,69 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,87 USD liegt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,87 USD um +37,5 Prozent über dem GD200 (1,36 USD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,4 USD, was einem Anstieg um +33,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Clear Channel Outdoor positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Clear Channel Outdoor eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Clear Channel Outdoor daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ebenfalls eine negative Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung in der Gesamtbewertung für Clear Channel Outdoor.