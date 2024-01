Clear Channel Outdoor Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktie von Clear Channel Outdoor wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 51,52 Prozent entspricht.

In technischer Hinsicht weicht der letzte Schlusskurs (1,65 USD) um +20,44 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,46 USD) um +13,01 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clear Channel Outdoor-Aktie liegt bei 80, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,58, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt jedoch eine neutrale Einschätzung aufgrund der vorherrschenden positiven Themen in den Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.