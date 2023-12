Clear Channel Outdoor Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Clear Channel Outdoor wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,44 eine überverkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Clear Channel Outdoor bei 1,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,69 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +26,12 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,29 USD, was einem Abstand von +31,01 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Clear Channel Outdoor über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird positiv bewertet, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für Clear Channel Outdoor in den letzten zwölf Monaten zeigt 1 "Gut"-Einstufung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen, was insgesamt zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Obwohl es in den letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie von Clear Channel Outdoor im Mittel bei 2,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 47,93 Prozent bedeutet und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der technischen Analyse eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Clear Channel Outdoor.