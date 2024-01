Clear Channel Outdoor Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clear Channel Outdoor-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Clear Channel Outdoor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,11 und ein Wert für den RSI25 von 42,02. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Deshalb wird die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Clear Channel Outdoor bei 1,69 USD liegt, was einer Entfernung von +21,58 Prozent vom GD200 (1,39 USD) entspricht. Dies wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,52 USD, was einem Abstand von +11,18 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Clear Channel Outdoor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Clear Channel Outdoor-Aktie insgesamt mit "Gut" eingeschätzt, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 2,5 USD, was einer potenziellen Performance von 47,93 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".