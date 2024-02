Clear Channel Outdoor Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei Clear Channel Outdoor zeigte sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich für Clear Channel Outdoor eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 55,74 Punkten, der RSI25 bei 49,67 Punkten.

Die Analysten haben die Aktie von Clear Channel Outdoor in den vergangenen zwölf Monaten mit insgesamt 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 2,5 USD, was mit dem aktuellen Schlusskurs von 1,61 USD eine erwartete Kursentwicklung von 55,28 Prozent und somit eine Einstufung von "Gut" ergibt.

In der technischen Analyse erhält die Clear Channel Outdoor-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des Durchschnittsschlusskurses der letzten 200 Handelstage von 1,46 USD, sowie des letzten Schlusskurses von 1,61 USD. Allerdings ergibt sich auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt. Insgesamt erhält Clear Channel Outdoor für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.