Clear Channel Outdoor Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Clear Channel Outdoor als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 61,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 42,02 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Clear Channel Outdoor festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Clear Channel Outdoor daher ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Clear Channel Outdoor von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung ermöglicht.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Clear Channel Outdoor-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, da es insgesamt 1 positive und 0 neutrale Bewertungen gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 2,5 USD festgelegt, was einer zukünftigen Performance von 47,93 Prozent entspricht. Dies führt zur Gesamteinstufung "Gut" seitens der Redaktion.