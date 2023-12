Clear Blue Technologies International Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Clear Blue -Venture. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clear Blue -Venture-Aktie aufgrund der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von 40 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,07 CAD um 75 Prozent darüber. In Summe wird Clear Blue -Venture auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clear Blue -Venture-Aktie weist einen Wert von 14 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage Basis von 20 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Clear Blue -Venture.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Clear Blue -Venture festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, die keine signifikanten Unterschiede zeigte. Zusammengefasst bekommt Clear Blue -Venture für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.