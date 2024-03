Clear Blue Technologies International Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Clear Blue -Venture hat in den letzten Tagen positive Signale auf Basis der technischen Analyse gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,05 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,075 CAD liegt, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Auch der GD50, basierend auf den vergangenen 50 Tagen, liegt bei 0,07 CAD, was einer Abweichung von +7,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Clear Blue -Venture in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clear Blue -Venture liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Clear Blue -Venture auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und des Sentiments im Netz.