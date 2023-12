Clear Blue Technologies International Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Der RSI der Clear Blue -Venture-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,86 ebenfalls neutral. Insgesamt gibt die Analyse des RSI somit ein "Neutral"-Rating für die Clear Blue -Venture-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Clear Blue -Venture-Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Clear Blue -Venture bei 0,05 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,05 CAD, was einen Abstand von 0 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,04 CAD, was einer Differenz von +25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Clear Blue -Venture in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.