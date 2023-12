Clear Blue Technologies International Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Clear Blue -Venture wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für den RSI führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Clear Blue -Venture von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "gut" eingestuft werden kann, da in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Clear Blue -Venture als "neutral" eingestuft werden. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und es haben sich kaum Stimmungsänderungen identifizieren lassen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine uneinheitliche Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,05 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,045 CAD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und daher als "schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite ergibt sich für die vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 CAD, was einer Abweichung von +12,5 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "neutral".